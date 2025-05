Curva Sud, ritrovo a Casa Milan: “Per tutti i Milanisti che hanno a cuore …”

La Curva Sud, in una storia sul proprio Instagram, ha pubblicato le informazioni prima di Milan-Monza. Ecco di cosa si tratta

Milan-Monza, 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2024-25. Mentre i rossoneri preparano il futuro col possibile arrivo di Tare, i tifosi manifesteranno, molto probabilmente, contro la società per una stagione del tutto fallimentare. La squadra non giocherà nessuna Coppa Europea la prossima stagione. La Curva Sud, in una storia sul proprio Instagram, ha pubblicato le informazioni prima di Milan-Monza. Ecco di cosa si tratta.