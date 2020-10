Coronavirus, Donnarumma scalpita per rientrare: “Quanto manca?”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri Gianluigi Donnarumma è risultato positivo al Coronavirus. Ha dovuto guardare Milan-Roma dalla tv, peraltro soffrendo maledettamente vista la prestazione tutt’altro che buona del sostituto Tatarusanu.

Ma Gigio è già impaziente di tornare, scalpita, e sui social ha scritto un messaggio breve ma chiaro: “Quanto mancaaaa???”. Donnarumma vuole liberarsi quanto prima del coronavirus Covid-19, uscire dalla quarantena domiciliare forzata. Mister Pioli, i tifosi e ogni amante del calcio lo aspetta con altrettanta impazienza.

Questo invece era stato il messaggio di ieri, poco dopo la positività: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al COVID -19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto bene. Inoltre colgo l’occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate! Agli altri ricordo di mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani! Tutto aiuta a provare a stoppare questo virus. Intanto stasera sarò davanti alla tv a fare il tifo per i miei compagni. Forza Milan”.

