Milan-Roma 3-3 al 90′: polemiche e sfortuna, solo un punto per i rossoneri

Milan-Roma, fischio finale a San Siro

ULTIME NOTIZIE MILAN ROMA NEWS – Fischio finale a San Siro, Milan-Roma ha chiuso la 5.a giornata di Serie A.

PRIMO TEMPO – Parte alla grande il Milan, che trova subito il vantaggio con Zlatan Ibrahimovic su splendido assist di Rafael Leao. Il pareggio avversario arriva inaspettatamente e, purtroppo, su un errore in uscita aerea da angolo di Tatarusanu (che sostituisce Gigio Donnarumma positivo al Covid-19): è bravo Edin Dzeko che a porta vuota non può far altro che segnare.

SECONDO TEMPO – Inizio travolgente, ancora una volta, dei rossoneri che tornano in vantaggio grazie al gol di Alexis Saelemaekers su assist e giocata splendidi di Rafael Leao. Il Milan gestisce, non punge con un paio di contropiedi pericolosi. Poi la svolta del match, ci pensa l’arbitro Giacomelli che assegna un rigore inesistente (nonostante i mille replay) per presunto fallo di Bennacer su Pedro: Veretout non sbaglia dal dischetto, anche se Tatarusanu ci va vicinissimo.

Al 78′ dopo proteste reiterate del Milan, Giacomelli sbaglia ancora e assegna un rigore generoso (ma meno inesistente del precedente) per fallo di Mancini su Calhanoglu. Dal dischetto (che ve lo diciamo a fare) Ibra riporta il Milan in vantaggio spiazzando Mirante. La sfortuna si accanisce, ancora, con il Milan: stavolta è Ibra che liscia il rinvio da angolo, diventa assist per Kumbulla che fa 3-3.

All’89’ Kessie sfiora il quarto gol, miracoloso Mirante. A tempo praticamente scaduto, è Alessio Romagnoli a sfiorare il gol del KO: da zero metri, di testa, sfiora il palo. Finisce 3-3 tra polemiche, errori e rammarici: il Milan aveva tutte le carte in regola per ottenere 3 punti, invece ne ha subiti 3, ne ha fatti 3, e ha guadagnato un punto.

