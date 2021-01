Coppa Italia – Milan-Torino 5-4 d.c.r., Kalulu: “Andiamo, forza Milan!”

Coppa Italia, Milan-Torino: Kalulu su Instagram

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Pierre Kalulu è passato in pochissimo tempo da sorpresa a certezza. Il giovane difensore francese, anche contro il Torino in Coppa Italia, ha offerto una prestazione maiuscola che gli è valsa anche la palma di migliore in campo. Terzino destro o difensore centrale poco importa: Kalulu risponde sempre presente. Il classe 2000, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto festeggiare così il passaggio del turno ai Quarti: ecco il post.