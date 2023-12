Compleanno Milan, Leao sui social: “124 anni di grandezza” | FOTO

Fondato, ufficialmente, il 16 dicembre 1899 , oggi il Milan festeggia il suo 124° compleanno . Il club rossonero ha voluto celebrare la ricorrenza pubblicando, sui propri account social ufficiali, questo video . Ricordando come, per il Milan, siano stati finora "124 anni di storia, gioia e amore". Non solo il club. Anche alcuni giocatori rossoneri hanno festeggiato il compleanno del Diavolo sui social. Uno di questi Rafael Leao. Ecco il suo post su X.

"124 anni di grandezza". Leao ha postato una foto con grafica apposita: un collage dei suo momenti in rossoneri, con la foto principale di lui con in mano il trofeo dello Scudetto vinto. Per Leao, domani una partita importante: in Milan-Monza, Rafa tornerà in campo dopo più di un mese di assenza in Serie A.