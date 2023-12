Compleanno Milan, Dida, Costacurta e Cafù: gli auguri delle leggende | VIDEO

Un giorno speciale per il Milan . Oggi il club rossonero compie ufficialmente 124 anni. Nella serata italiana, per la precisione alle 22:00, andrà in scena la grande sfida fra il Milan Glorie e le leggende del São Paulo FC . Alcune leggende rossonere, presenti in Brasile, hanno fatto i propri auguri al Club. Ecco il video su X.

"Buon compleanno dalle nostre Glorie in Brasile". Tanti i giocatori apparsi nel video. In primis lo storico terzino rossonero Serginho. Ecco le sue parole: "Il Milan è la nostra vita, come se fosse il compleanno di mio papà". Si passa poi a Dida, autore di parate incredibili nella sua carriera col Milan: "Auguri speciali a tutti voi che tifano il Milan, significa tanto indossare quella maglia". Ancora difesa con Cafù: "124 anni, auguroni. Sono molto felice di fare parte di questa squadra". Si chiude con un'altra leggenda della difesa del Milan, Costacurta: "Tanti tanti auguri caro Milan, credo di doverti ringraziare per tutta la vita". Ancora una volta, buon compleanno Milan!