Compleanno Donnarumma: gli auguri del Milan, i tifosi insorgono sui social

Gianluigi Donnarumma compie oggi 23 anni, il Milan gli ha fatto gli auguri sui social. Non tutti i tifosi rossoneri però hanno gradito ...

Oggi, 25 febbraio, Gianluigi Donnarumma , ex portiere del Milan , compie 23 anni. Il club rossonero, sui propri canali social ufficiali, ha pubblicato un post per la ricorrenza . Piuttosto freddo, senza, in realtà, fare gli auguri all'ex estremo difensore del Diavolo.

I tifosi del Milan, però, non hanno gradito moltissimo che il Milan abbia voluto 'ricordare', in qualche modo, il classe 1999 che, la scorsa estate, aveva lasciato i rossoneri a parametro zero per andarsene in Francia ad indossare la maglia del PSG. Sotto il post pubblicato dal Milan su 'Twitter', per esempio, si leggono molti commenti di sostenitori rossoneri insoddisfatti.