Compleanno Donnarumma, i freddi auguri del Milan sui social

Oggi Gianluigi Donnarumma festeggia il suo 23° compleanno. Il Milan ricorda sui social la ricorrenza, ma senza grande entusiasmo

Il club rossonero, in cui Donnarumma ha collezionato 251 presenze in sei stagioni dal 2015 al 2021 , ha ricordato la ricorrenza, ma senza mostrare grande entusiasmo . Lo si evince, per esempio, dal post pubblicato dal Diavolo su 'Twitter'.

"Oggi Gianluigi Donnarumma compie 23 anni", il laconico commento del Milan ad una grafica di buon compleanno per l'ex numero 99. Un modo per far capire come, in casa rossonera, sia ancora forte la delusione per come il ragazzo sia andato via? Milan, si pesca ancora dal Real Madrid? Le ultime news di mercato >>>