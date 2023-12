Compleanno Calabria, gli auguri social del Milan: “Una vita in rossonero”

Finora, per 'Frisbee' Calabria, divenuto capitano rossonero dopo l'addio di Alessio Romagnoli , ben 234 partite con il Milan tra campionato (186), Champions ed Europa League (30), Coppa Italia (16) e due finali di Supercoppa Italiana.

Sono 8 i suoi gol totali con il Milan, tutti in Serie A, e 2 i trofei vinti: la Supercoppa Italiana 2016 e lo Scudetto 2022.