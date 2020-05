Compleanno Bierhoff, il Milan: “Tra i protagonisti del 16° Scudetto”

MILAN NEWS – Nato a Karlsruhe (Germania) il 1° maggio 1968, oggi Oliver Bierhoff, attuale direttore della Nazionale tedesca, compie 52 anni. Il Milan, tra i club in cui ha militato in Italia, ha fatto gli auguri a Bierhoff con un post pubblicato sui propri social network, ricordandolo come uno dei protagonisti del 16° Scudetto rossonero, quello del 1999 targato Alberto Zaccheroni.

Acquistato dall'Udinese nell'estate 1998 per 25 miliardi delle vecchie lire, Bierhoff ha giocato tre stagioni in maglia rossonera, dal 1998 al 2001, segnando 44 gol in 119 gare e vincendo, per l'appunto, il titolo di Campione d'Italia sopra citato, prima di trasferirsi al Monaco, nella Ligue 1 francese.