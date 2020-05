Ex Milan – Tanti auguri ad Oliver Bierhoff: oggi compie 52 anni

NEWS MILAN – Tanti auguri all’ex attaccante del Milan Oliver Bierhoff, che oggi compie 52 anni. In rossonero per tre stagioni dal 1998 al 2001, oggi dirigente della Nazionale tedesca, Bierhoff ha segnato 44 reti in 119 partite, risultando tra i più grandi protagonisti della cavalcata Scudetto del 1998-99. In quel campionato il tedesco mise a segno 19 reti in 34 gare disputate, mettendo il sigillo nella splendida vittoria della squadra di Alberto Zaccheroni. Intanto, ecco le ultime sul futuro di Zlatan Ibrahimovic>>>

