Leao: “Posso dare e fare di più. Vogliamo riportare il Milan in Europa”

MILAN NEWS – Rafael Leao, classe 1999, giovane attaccante portoghese del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Queste le dichiarazioni di Rafael Leao:

Sull’annata al Milan: “Ho cercato di aiutare la squadra attraverso le mie qualità, ma durante la stagione ci sono dei momenti nei quali gli altri vanno più forte di te e serve avere pazienza. La squadra viene prima del singolo, l’importante è farsi trovare pronti, quando si viene chiamati in causa”.

Sul bilancio della sua stagione: “Posso dare e fare di più. So cosa posso ancora dare, credo in me stesso. L’Italia per me era una nuova esperienza, un nuovo campionato, ma sento di essere cresciuto tanto dal punto di vista tattico e sono fiducioso per questa e per la prossima stagione”.

Sui ricordi di questi mesi: “I momenti più belli fino ad ora con la maglia del Milan sono due: l’esordio nel derby contro l’Inter e il primo gol a San Siro”.

Sul futuro: "Non mi piace fare promesse ma preferisco rispondere sul campo. Ma prometto di dare tutto per questa maglia, chiedo ai nostri tifosi di supportarci ancora come già avvenuto più volte quest'anno nei momenti duri. Vogliamo riportare il Milan in Europa, nei posti che merita, nei grandi palcoscenici. Siamo il Milan".