Champions League, i più veloci della 2^ giornata: due del Milan in top 10

La Champions League , come di consueto, ha pubblicato la classifica dei giocatori che nel corso della giornata appena conclusasi hanno raggiunto la massima punta di velocità. In questo caso la graduatoria si riferisce chiaramente al 2° turno della fase a gironi, durante il quale il Milan ha pareggiato 0-0 contro il Borussia Dortmund al 'Signal Iduna Park'.

Come si evince dal post pubblicato sul profilo 'X' della Champions League, a guidare la classifica è un ex rossonero, Sandro Tonali, con 35,5 km/h. Sul podio con lui ci sono David Neres del Benfica (35,4 km/h) e l'attaccante del Milan Christian Pulisic (35 km/h). In top 10 presente per il Diavolo anche Theo Hernandez, che con una velocità di 34,4 km/h è 6° a pari merito con Karim Konaté (Salisburgo), Elye Wahi (Lens) e Kylian Mbappé (PSG).