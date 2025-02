Caso razzismo, Leao in supporto di Kean: “Noi contro di loro” | FOTO

Ancora un caso di razzismo scuote il mondo del calcio, con Moise Kean , attaccante della Fiorentina e della Nazionale, vittima di messaggi offensivi dopo la partita con l’ Inter . Nonostante una prestazione discreta, il vero scandalo è emerso sui social media, dove Kean ha ricevuto insulti razzisti, tra cui frasi come “Godo scimmia” e “Stasera non balli, sporca scimmia”. In supporto è arrivato il post della Fiorentina con tanto di risposta del Milan. “La società viola e tutto il club sono al fianco di Moise Kean, vittima di gravi insulti razzisti sui social. Gli autori sono stati segnalati alle autorità competenti”, ha dichiarato il club.

Anche altre società si stanno unendo alla causa: il Milan ha rilanciato l’hashtag #WeRespAct, esprimendo solidarietà al giocatore. Anche Leao ha pubblicato su Instagram una storia in supporto del suo amico, con il quale collabora anche fuori dal campo nella musica. "Noi contro di loro, sono con te a qualunque costo". Un bellissimo messaggio da parte di Leao per una storia orribile che non ha a che fare con il mondo del calcio e con il mondo moderno in generale. LEGGI ANCHE: Feyenoord-Milan, ecco le parole di Sergio Conceicao alla vigilia della sfida>>>