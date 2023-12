Capuano: “Quella del Milan un’ottima prestazione, non solo nel risultato”

Attraverso il proprio profilo Twitter, Giovanni Capuano ha parlato del Milan dopo la bella vittoria sul Monza . Il noto giornalista ha elogiato i rossoneri e il tecnico Stefano Pioli , definendo il successo sulla squadra di Palladino ottimo non solo nel risultato ma anche nella prestazione. Ecco le parole di Capuano .

"Ottima prestazione del Milan, non solo per il risultato. Solita emergenza infortuni ma Pioli quando può mettere in campo una squadra logica alza quasi sempre il livello".