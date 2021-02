Capello, visita a Milanello. Il Milan: “Bello averti di nuovo a casa, mister” (FOTO)

Milan, Capello a Milanello: le immagini

Come scritto nel report dell’allenamento odierno, Fabio Capello ha fatto una visita di cortesia quest’oggi a Milanello. L’ex allenatore rossonero ha assistito alla seduta insieme a Paolo Maldini e Frederic Massara. Un ritorno per ‘Don Fabio’ in quella che è stata casa sua per diverse stagioni, che hanno portato in bacheca ogni genere di trofeo. Il suo palmares parla chiaro: una Champions League, 4 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane e una Supercoppa Europea. Il club rossonero, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato alcuni scatti della giornata di oggi, ringraziando il regista principale del ‘Milan degli Invincibili’ per essere tornato a casa. Ecco il post.

