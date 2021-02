Milan, il report dell’allenamento odierno: presente anche Fabio Capello

Milan il report dell’allenamento

Fonte: (acmilan.com)

Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento in preparazione di Milan-Crotone. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno seguito l’allenamento insieme a Fabio Capello, in visita presso il centro sportivo rossonero.

IL REPORT

La sessione è iniziata in palestra per la consueta attivazione muscolare. Sul campo il gruppo ha proseguito il riscaldamento con una serie di torelli a tema. Successivamente, spazio a una serie di esercitazioni tecniche abbinate al lavoro atletico: aperture, cross e tiri in porta partendo da diverse stazioni il tutto eseguito alla massima intensità possibile.

SABATO 6 FEBBRAIO

Il programma di domani, sabato 6 febbraio, prevede un solo allenamento al mattino mentre la conferenza stampa di Mister Pioli è in programma alle ore 15.00.

