«È la prima maglia della Champions. Non posso, per favore». Così Camarda ha risposto a un tifoso che, dagli spalti di San Siro, gli ha probabilmente chiesto la maglia come ricordo personale. Un gesto condivisibile vista l'importanza della serata per la punta rossonera, che è diventato il più giovane giocatore italiano e del Diavolo a esordire in Champions League. Una serata magica che, come detto da Camarda stesso, è la migliore della sua vita (finora). Per questo si è voluto tenere stretto una maglia carica di molto significato.