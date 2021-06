Calhanoglu all’Inter, rabbia dei tifosi rossoneri sui social: “Vergognati”

Hakan Calhanoglu all'Inter ha preso davvero di soppiatto i tifosi del Milan che sui social hanno fatto sentire la loro voce: "Vergognati"

Hakan Calhanoglu è diventato ormai un giocatore dell' Inter e i tifosi del Milan non l'hanno presa bene. Dopo il mancato rinnovo di contratto, il trequartista turco ha deciso di accettare l'offerta nerazzurra da 5 milioni di euro più bonus per tre stagioni. L'ex numero 10 del Diavolo ha voluto salutare e ringraziare la squadra e i tifosi con un post su Instagram , ma così facendo ha solo scatenato tanta rabbia.

I tifosi del Milan infatti, non hanno apprezzato la scelta di Calhanoglu perché passare da una sponda all'altra del naviglio è da sempre un tradimento. Sui social la parola "Vergognati" sta prendendo il sopravvento sotto i post del turco, accompagnata anche dall'emoticon del pagliaccio. Nella giornata di ieri, su Twitter è addirittura andato in tendenza l'hashtag #Caganoglu : questo la dice lunga sullo stato d'animo dei supporters rossoneri.

Come se non bastasse, Calhanoglu condivide numerosi post e stories sul suo profilo Instagram per celebrare il suo arrivo all'Inter. Una cosa è certa: ci sono stati addii migliori. Centrocampo, il Milan prepara la strada per il colpo dell'estate >>>