Hakan Calhanoglu dà l’addio ai rossoneri: “Grazie di tutto Milan” | News

Hakan Calhanoglu è di fatto un nuovo calciatore dell'Inter. Il turco ha salutato il Milan attraverso un post su Instagram

Calhanoglu ha detto addio al Milan. Dopo quattro stagioni, il fantasista turco cambierà maglia ma non città. Infatti l'ex Bayer Leverkusun sarà un nuovo calciatore dell'Inter, club con il quale ha completato quest'oggi le visite mediche con cui si legherà a partire dal primo luglio. Firmerà un contratto triennale sulla base di 5 milioni di euro più uno di bonus. Ecco il messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram per congedarsi dalle parti di Milanello: "Grazie di tutto Milan". Intanto Giacomo Tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Calhanoglu e non solo.