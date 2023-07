Balogun, augurio a Pulisic: “Buona fortuna nel tuo nuovo club, fratello”

Il giocatore dell'Arsenal Foralin Balogun ha augurato il meglio al proprio amico Christian Pulisic per la sua nuova avventura al Milan

Il Milan dopo una lunga trattativa è riuscito ad aggiudicarsi Christian Pulisic. L'ex Chelsea è sbarcato ai rossoneri con un sorriso a trentadue denti e non vede l'ora di cominciare questa nuova avventura. Gli ultimi anni ai Blues per lo statunitense sono stati complicati e i tifosi del Diavolo sperano che si possa riscattare, offrendo il meglio che ha a disposizione. Il giovane attaccante dell' Arsenal Folarin Balogun ha augurato il meglio al proprio amico tramite una stories Instagram: "Buona fortuna nel tuo nuovo club, fratello".

Il Milan si aggiudica Pulisic! Caratteristiche e ultimi anni

Il Milan è riuscito a strappare al Chelsea, Christian Pulisic a una cifra intorno ai 20 milioni. L'ex Blues era già da parecchio nel mirino dei rossoneri che non vedevano l'ora di abbracciare un nuovo esterno con certe capacità. Il classe '98 infatti agisce sulla fascia ed è un giocatore imprevedibile, in grado di saltare l'uomo con facilità e possiede anche una grande dote di assist-man. Milan, in rialzo le quotazioni di un bomber >>>