Bologna-Milan , partita valida per la 9^ giornata della Serie A 2024-25 sarà giocata a data da destinarsi. Dopo la decisione del Sindaco emiliano Lepore , e la riunione di Lega, la decisione è stata quella di rinviare la partita, per problemi di viabilità intorno allo stadio 'Dall'Ara', zona colpita dal maltempo . Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia', ha criticato aspramente la scelta della Lega e della Serie A di rinviare la gara. Ecco il suo parere tramite il social X.

"Dunque non c'era ragione per rinviare Bologna-Milan a parte solidarietà verso le zone limitrofe colpite giorni prima dal maltempo. Si crea un precedente terribile. Qualsiasi sindaco potrà bloccare un evento a scelta (altri si sono tenuti) per ragioni solidali. Serie A ingestibile". Questo il parere di Ravezzani. Sta di fatto che ora il Milan resterà con un asterisco sulla classifica, probabilmente fino a febbraio.