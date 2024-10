"Il rinvio di Bologna-Milan per motivi di ordine pubblico, deciso dal sindaco Lepore nella sua doppia veste di Primo Cittadino e responsabile della protezione civile per la zona di Porta Saragozza fa, ovviamente, discutere. C’è chi la giudica una mossa politica, che ha come scopo lisciare il pelo alla tifoseria ultras. E riconquistare consensi dopo la disastrosa gestione dell’evento alluvionale. Chi la ritiene una decisione necessaria per non distogliere risorse impiegate nel ripristino della regolarità. E chi invece non apprezza che decisioni come queste, che influiscono sul regolare svolgimento del torneo, siano delegate a istituzioni esterne allo sport".