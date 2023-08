Bologna-Milan 0-2, Okafor su Instagram: “Felice del mio debutto”

L'attaccante ex Salisburgo del Milan Noah Okafor ha dichiarato la sua gioia per l'esordio in Serie A a Bologna attraverso i propri social

Dario Bartolucci Lupi

Sicuramente è stata una bella serata per i tifosi rossoneri quella vissuta in Bologna-Milan 0-2 di ieri, gara decisa da Olivier Giroud e Christian Pulisic. Hanno visto all'opera la propria formazione titolare con i nuovi componenti che si scambiavano e hanno portato a casa i 3 punti da un campo ostico. Per questi motivi non sono solo i tifosi ad essere soddisfatti della partita ma anche i giocatori stessi. Infatti molti di loro hanno fatto il proprio esordio ufficiale. Tra questi vi è Noah Okafor. Lo svizzero è subentrato al minuto '73 ad Oliver Giroud, autore dell'1-0 su assist di Tijjani Reijnders.