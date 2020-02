Berlusconi: “Derby, sempre una grande festa. Il più bello? Champions 2003”

NEWS MILAN – Silvio Berlusconi, ex Presidente rossonero, ha parlato, attraverso il suo account ufficiale su ‘Instagram‘, prima del derby Inter-Milan di questa sera. Ecco i post di Berlusconi:

“Il derby è sempre una grande festa. Una gara che ha una magia unica, che prescinde dalla posta in gioco e dalla situazione in classifica. È sempre come se fosse una finalissima. Il più bello? Forse la doppia, combattutissima semifinale di Champions nel 2003. Grazie al Milan sono tuttora il Presidente di club che ha vinto più titoli nella storia del calcio mondiale”, le parole di Berlusconi.