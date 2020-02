Inter-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Pioli

NEWS MILAN – Quasi tutto pronto, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro, per Inter-Milan, atteso derby della Madonnina valevole per la 23^ giornata di Serie A, quarta del girone di ritorno del massimo campionato.

Sono uscite da pochi istanti le formazioni ufficiali con cui scenderanno in campo i nerazzurri di Antonio Conte ed i rossoneri di Stefano Pioli. Vediamo, dunque, insieme le scelte dei due tecnici per il derby di Milano!

INTER (3-5-2): Padelli; Godín, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozović, Barella, Young; A. Sánchez, Lukaku. A disposizione: Handanović, Stanković, D’Ambrosio, Ranocchia, Biraghi, Asamoah, Moses, B. Valero, Agoumé, Sensi, Eriksen, Esposito. Allenatore: Conte.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebić; Çalhanoglu; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Musacchio, Laxalt, Saelemaekers, Biglia, Brescianini, Bonaventura, Paquetá, Rafael Leão. Allenatore: Pioli.

