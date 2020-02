Verso Inter-Milan, ecco 10 curiosità sul Derby della Madonnina

ULTIME NEWS MILAN – (fonte: acmilan.com)

Prima di far parlare il campo, parlano i numeri. Sarà un Derby speciale e importante, dove bisognerà lottare. Serviranno metterci gambe, testa e cuore. In attesa del fischio d’inizio, in programma alle 20.45, scopriamo 10 curiosità legate a Inter-Milan, 23° giornata di Serie A di scena San Siro:

SCONTRI DIRETTI

1- Sono 85 i Derby andati in scena in Serie A con l’Inter padrona di casa, per un parziale di 32 successi nerazzurri, 23 rossoneri e 30 pareggi.

STATO DI FORMA

2- Il Milan si presenta con una serie di imbattibilità di 5 match in Serie A (3V, 2N).

3- I rossoneri hanno vinto le ultime 2 trasferte di campionato. La squadra di Pioli, poi, a partire dallo scorso dicembre, è quella che ha conquistato più punti esterni (12) in Serie A.

4- Si sfidano due delle tre squadre che hanno blindato la porta per più gare in questa Serie A: 8 clean sheet a testa (alla pari dell’Hellas Verona).

FOCUS GIOCATORI

5- Zlatan Ibrahimović ha segnato 5 gol in sette sfide contro l’Inter in Serie A, compresa la sua ultima doppietta del maggio 2012. Nella storia del Derby di Milano, lo svedese è uno dei quattro giocatori ad aver segnato con entrambe le maglie oltre a Ronaldo, Candiani e Meazza.

6- Dalla data del suo esordio in Serie A (ottobre 2015), Gigio Donnarumma è il secondo portiere che ha collezionato più clean sheet (53) nella competizione, preceduto proprio da Samir Handanovič (60) in graduatoria.

7- Theo Hernández, miglior marcatore del Milan con cinque reti all’attivo, ha debuttato in Serie A (al 72′) proprio nel Derby d’andata dello scorso settembre: quella resta l’unica partita da subentrato del francese in questo campionato.

8- Ante Rebić ha realizzato 3 reti da subentrato in questo campionato. Nell’era dei tre punti a vittoria, solo cinque giocatori del Milan ne hanno realizzato di più in una singola stagione entrando a gara in corso: Leonardo (6), Boateng, Huntelaar, Pazzini e Robinho (4).

9- La prossima sarà la presenza numero 100 di Davide Calabria in maglia rossonera in tutte le competizioni.

FOCUS ALLENATORI

10- Stefano Pioli sarà il settimo allenatore nella storia ad aver disputato il Derby di Milano su entrambe le panchine A dopo Zaccheroni, Trapattoni, Bigogno, Castagner, Leonardo e Radice. L’attuale tecnico rossonero ha incrociato l’Inter 14 volte in Serie A, alla guida di cinque squadre diverse (Parma, Chievo, Bologna, Lazio e Fiorentina): quattro vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte il bilancio del parziale.

