Inter-Milan, i rossoneri devono vincere: la lotta per l’Europa è serrata

NEWS MILAN – Domani va in scena Inter-Milan, derby molto importante per le due squadre. I nerazzurri devono vincere per tenere vivo il sogno scudetto, ma anche i rossoneri hanno bisogno di vincere questa partita per la classifica, che sta assumendo contorni sempre più interessanti.

Il Milan, vincendo, andrebbe a quattro punti della Roma (in questo momento quinta in classifica) e terrebbe viva una piccola speranza Champions, con l’Atalanta che quest’oggi ha vinto una partita complicata sul campo della Fiorentina. Bisogna però stare anche attenti alle spalle: il Bologna, infatti, vincendo all’Olimpico, ha scavalcato in questo momento i rossoneri, che occupano attualmente la settima posizione insieme a Verona e Cagliari. Se consideriamo inoltre che il Napoli ha sulla carta una partita certamente non impossibile contro il Lecce, allora diventa davvero fondamentale portare a casa i tre punti.

Un’eventuale vittoria darebbe un grandissimo entusiasmo, mentre una sconfitta rischierebbe di vanificare il percorso di crescita del Milan intrapreso con l’avvento di Stefano Pioli. Il contraccolpo psicologico sarebbe tremendo, anche perchè giovedì c’è in programma un altro match fondamentale, quello di Coppa Italia contro la Juventus. Arrivarci in ottime condizioni è fondamentale: l’unico modo è vincere il derby, che darebbe maggiore consapevolezza a una squadra che ha dimostrato in alcuni frangenti di saper esprimere anche un buon calcio. L’esame è proibitivo, ma il Milan dovrà fare di tutto per vincere, senza accontentarsi di un eventuale pareggio. Intanto un grande ex allenatore rossonero dà un consiglio a Stefano Pioli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android