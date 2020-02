Sacchi: “Inter e Milan non stanno benissimo. Un consiglio a Conte e Pioli”

NEWS MILAN – Non poteva mancare anche il pronostico e il pensiero di Arrigo Sacchi sul derby Inter-Milan che si giocherà domani sera a San Siro. L’ex allenatore rossonero parla, alla ‘Rai‘, di un match che a suo avviso sarà “non bello”, e spiega i motivi: “Il Milan è indietro, l’Inter deve inserire giocatori nuovi. Sono due squadre che non stanno benissimo“.

Non è categorico nelle sue parole, in quanto Sacchi apre anche alla possibilità di vedere un derby agonisticamente valido: “Il calcio però non è solo agonismo. Ci sono anche emozioni, spettacolo, armonia e musicalità”.

Poi si sofferma a parlare dei due allenatori. Su Stefano Pioli ha riferito che si trova in una piazza difficile, il che lo porta a fare scelte dolorose. Gli augura di poter proporre un certo tipo di calcio. Ad Antonio Conte, invece, consiglia di trovare un miglior equilibrio tra attacco e difesa. Poi gli elogi per entrambi: “Pioli persona stupenda, Conte persona colta”.

Dall'infermeria di Milanello, arriva una notizia negativa per mister Pioli: out Krunic.

