Tanti auguri a Roberto Antonelli: il messaggio social del Milan

Con il Milan ha vinto uno Scudetto nel 1978/1979, ha deciso di rimanere nonostante la retrocessione in Serie B e ha conquistato anche il primo posto nel campionato cadetto nel 1980/1981, per poi vincere anche la Mitropa Cup nel 1981/1982. Stiamo parlando di Roberto Antonelli, ex attaccante che in rossonero ha giocato cinque stagioni, dal 1979 al 1982, mettendo a referto 29 reti in 117 presenze nella massima lega.