Milan, con Rebic segnali di rottura: a giugno sarà addio | News

La decisione da parte di Stefano Pioli di lasciarlo fuori contro la Juventus, come il compagno di squadra Tiemoué Bakayoko, per scelta tecnica, ha reso evidenti i segnali di rottura tra il Milan e Ante Rebic. Il croato, che ha sempre dato il suo contributo in rossonero, dimostrandosi sempre disponibile quando è stato chiamato in causa, sembra aver raggiunto però un punto di arrivo.