Atalanta-Milan, Capuano: “Sconfitta meritata del Diavolo. Su Jovic…”

Capuano: "Milan tenuto in gioco da Maignan"

"Il Milan ha perso una partita che ha meritato di perdere, al di là dell'aver subito il gol al 95′. Atalanta sopra ritmo per quasi tutta la gara, rossoneri a lungo tenuti in gioco da Maignan ma mai in controllo dell'avversario. Ancora segnali di vita da Jovic. La vetta, però, si fa distantissima e la possibilità di correre per lo scudetto comincia ad essere appesa a un filo".