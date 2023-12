Nella serata di mercoledì 13 dicembre, alle ore 21:00, il Milan scenderà in campo contro il Newcastle a 'St. James' Park' nella sfida valevole per la 6^ ed ultima giornata della Champions League 2023/2024. Secondo quanto riportato da 'Eurosport' il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrebbe schierare Mike Maignan in porta e una difesa composta da Davide Calabria, Fikayo Tomori, Theo Hernandez ed Alessandro Florenzi. A centrocampo spazio a Yunus Musah, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. In attacco, invece, dovrebbe tornare da titolare Rafael Leao, che insieme a Christian Pulisic affiancherà Olivier Giroud.