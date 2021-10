Atalanta-Milan 2-3, Leao: “Succede a chi ci crede”

Rafael Leao, autore del terzo gol rossonero in Atalanta-Milan 2-3, ha commentato sui suoi canali social ufficiali la vittoria della squadra

"Succede a chi ci crede ... +3", ha scritto Leao come didascalia a quattro scatti che lo ritraggono durante e dopo la partita, prima esultare per la sua rete e poi, sotto la curva occupata dai tifosi del Diavolo, per il successo contro l'Atalanta. Milan, assalto di Maldini e Massara ad un bomber di prima qualità >>>