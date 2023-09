L’appello di Adani ai tifosi: “Non fischiate Donnarumma e l’inno ucraino”

Daniele Adani, ex calciatore, ha lanciato un appello in vista di Italia-Ucraina, parlando soprattutto dei fischi a Gianluigi Donnarumma

Daniele Adani, ex calciatore e attualmente opinionista tv, ha lanciato un appello attraverso una storia sul proprio profilo 'Instagram', chiedendo ai tifosi che saranno a San Siro per assistere ad Italia-Ucraina di non fischiare Gianluigi Donnarumma, ex Milan. Ecco, dunque, le sua parole.