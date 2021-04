Antonio Donnarumma papà per la seconda volta: l’annuncio social (FOTO)

Antonio Donnarumma, terzo portiere del Milan, ha annunciato la nascita del suo secondo figlio su Instagram. Ecco la foto

Tantissimi auguri ad Antonio Donnarumma! Il terzo portiere del Milan ha annunciato, attraverso il proprio profilo Instagram, la nascita del suo secondo figlio. Tanti commenti autorevoli in basso, con Mateo Musacchio, Andrea Conti e Luca Antonelli in prima linea. Per quanto riguarda il lato sportivo, invece, il fratello di Gigio si è dovuto fermare a causa di un'elongazione del muscolo adduttore destro che ha precluso la sua presenza nella lista dei convocati per il match contro il Genoa. Questa la foto.