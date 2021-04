Milan-Genoa, Antonio Donnarumma non convocato: il motivo / News

Nella lista dei convocati di Stefano Pioli per Milan-Genoa non figura il nome di Antonio Donnarumma. Ecco il motivo

Giornata di vigilia per un Milan che, domani alle ore 12:30, affronterà il Genoa nel match valido per la 31^ giornata di Serie A. Stefano Pioli ha da poco diramato la lista dei convocati, in cui figura nuovamente il nome del capitano Alessio Romagnoli. Attenzione anche ai tre portieri, con il giovane Moleri chiamato dal mister rossonero al posto di Antonio Donnarumma. Non si tratta però di una scelta tecnica per il fratello d'arte, che ha sofferto un'elongazione del muscolo adduttore destro ed è dunque out per infortunio. Intanto ecco la probabile formazione di Stefano Pioli per Milan-Genoa: quasi tutto deciso