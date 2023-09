Germania-Francia, anche Theo Hernández è partito con i ‘Bleus’ | FOTO

Germania-Francia, Theo Hernández è partito per Dortmund

Alla sfida non prenderà parte, come noto, Olivier Giroud, già rientrato a Milano per sottoporsi alle terapie del caso dopo la leggera distorsione alla caviglia sinistra rimediata in occasione di Francia-Irlanda 2-0 al 'Parco dei Principi' di Parigi qualche giorno fa. Nessun problema per Mike Maignan, che dovrebbe essere regolarmente tra i pali della porta dei transalpini.