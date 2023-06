Addio a Berlusconi, le reazioni social: “Ti immagino in Paradiso così” | LIVE

Si è spento stamattina, all'età di 86 anni, Silvio Berlusconi, ovvero colui che sportivamente parlando è stato certamente il più grande presidente della storia. Berlusconi è stato molto più che semplicemente il patron del Milan, ma in questa sede è giusto soffermarsi solo sulla sua meravigliosa avventura in rossonero e su come il suo essere carismatico, visionario ed eccezionale ha reso possibile che il Milan passasse dall'essere sull'orlo del fallimento a essere la società più titolata al mondo. Sui social ci sono tanti messaggi di cordoglio, ma anche qualcuno che prova a sdrammatizzare. Ecco alcune delle reazioni.