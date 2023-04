Le 10 frasi celebri di Berlusconi in oltre 30 anni di Milan | VIDEO

Silvio Berlusconi è stato proprietario del Milan per 31 anni, dal 1986 al 2017. Ecco, in questo video, dieci sue 'perle' indimenticabili

Silvio Berlusconi, oggi Presidente del Monza, è stato proprietario del Milan per oltre 30 anni. Rilevò, infatti, il club rossonero - sull'orlo del fallimento - nel 1986 e lo ha ceduto soltanto nel 2017. In questo lasso di tempo, ha vinto tutto, in Italia, in Europa e nel Mondo. Così come si era prefissato il giorno in cui diventò il patron rossonero. Ma ha anche regalato ai tifosi, oltre a tanti campioni, molte indimenticabili frasi celebri. Ecco le 10 più significative nel video di 'GazzettaTV'