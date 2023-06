AC Milan for Peace, Massaro visita il Milan Junior Campo ad Assago (FOTO)

Ieri l'ex attaccante e attuale ambassador del Milan Daniele Massaro ha fatto visita al Milan Junior Camp di Assago per l'iniziativa 'AC Milan for Peace'. Il tutto è stato reso pubblico sul profilo Twitter del club rossonero, il quale ha pubblicato delle foto che ritrae l'ex calciatore in compagnia di tanti bambini vestiti di rossonero. "Continuano le iniziative della campagna AC Milan for Peace. Ieri, insieme a Daniele Massaro, abbiamo visitato il Milan Junior Camp di Assago, dove abbiamo incontrato i bambini che vi partecipano: tra loro, anche 14 giovani ucraini che, grazie a Fondazione Milan, possono vivere l’emozione di prendere parte alle attività proposte da Milan Academy".