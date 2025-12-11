Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche gossip e curiosita calcio Champions League, Szoboszlai decisivo contro l’Inter: nel 2020 era a un passo dal Milan

CURIOSITÀ

Champions League, Szoboszlai decisivo contro l’Inter: nel 2020 era a un passo dal Milan

Szoboszlai, gol contro l'Inter e quel matrimonio col Milan a un passo...
Nel 2020 è stato vicino al Milan per due volte, ora segna all'Inter in Champions League: retroscena sul cuore rossonero Dominik Szoboszlai
Redazione

Durante l'ultimo turno di Champions League si è giocata una partita vinta da un vero milanista, che ha fatto contenti tutti i tifosi rossoneri davanti al televisore. Parliamo di Inter-Liverpool terminata 0-1 in favore degli ospiti, che hanno trovato il gol vittoria nei minuti finali grazie a un rigore perfetto calciato da Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000 con il vizio del gol.

Szoboszlai decisivo contro l'Inter: in passato è stato a un passo dal Milan

—  

In questa stagione complicata dei 'Reds', il numero 8 è il migliore dei suoi per rendimento. In 22 partite totali disputate in questa annata, l'ungherese ha preso parte in modo attivo a 10 gol, con 5 reti e 5 assist per i compagni. Tutto questo, svariando in diverse zone del campo: mediano, mezzala, trequartista, esterno e in alcune occasioni anche come terzino destro.

LEGGI ANCHE

Questo nome può essere inserito nella casella 'rimpianti Milan' senza troppi giri di parole. Come raccontato da 'Gazzetta.it' nell'estate 2020, con l'arrivo di Boban in dirigenza inizia a circolare il suo nome tra i corridoi di Casa Milan. Durante quel calciomercato sembrava tutto fatto per Szoboszlai, a quei tempi talento del Salisburgo. Per dubbi legati al carattere, nonostante accordo chiuso con l'entourage, l'affare non andò in porto. Sei mesi sembrava di nuovo pronto per il suo arrivo: Furlani incontra procuratori e stringe di nuovo un accordo per l'ungherese, ma anche in questo caso l'affare non si fece a causa del mancato arrivo di Rangnick e la cacciata di Boban, primo estimatore in società del talento ora al Liverpool.

LEGGI ANCHE: Braida: "Si parla poco di Pulisic. Mi ricorda Shevchenko. Maignan? Un club con ambizioni ..."

Sarebbe stata una storia d'amore ben voluta anche lato giocatore, che in diverse occasioni ha mostrato la sua fede milanista. La prima occasione al termine di Milan-Liverpool dello scorso settembre, in cui segnò e uscì dal campo vestendo la maglia rossonera, la seconda l'altra sera dopo il gol ai nerazzurri. Nel post-partita ha infatti spiegato: "La indosso perché sono milanista. Tutti i miei amici lo sanno, aveva raccontato. A Budapest ho una foto con mia nonna e Maldini"

Leggi anche
Morata-Campello, nuova crisi in arrivo? Ecco le parole dell’attaccante ex Milan
Sconfitto in volata Mr. Darcy: secondo posto per il cavallo di Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA