Szoboszlai, gol contro l'Inter e quel matrimonio col Milan a un passo...

Questo nome può essere inserito nella casella ' rimpianti Milan ' senza troppi giri di parole. Come raccontato da 'Gazzetta.it' nell'estate 2020, con l'arrivo di Boban in dirigenza inizia a circolare il suo nome tra i corridoi di Casa Milan. Durante quel calciomercato sembrava tutto fatto per Szoboszlai , a quei tempi talento del Salisburgo. Per dubbi legati al carattere, nonostante accordo chiuso con l'entourage, l'affare non andò in porto. Sei mesi sembrava di nuovo pronto per il suo arrivo: Furlani incontra procuratori e stringe di nuovo un accordo per l'ungherese, ma anche in questo caso l'affare non si fece a causa del mancato arrivo di Rangnick e la cacciata di Boban, primo estimatore in società del talento ora al Liverpool.

Sarebbe stata una storia d'amore ben voluta anche lato giocatore, che in diverse occasioni ha mostrato la sua fede milanista. La prima occasione al termine di Milan-Liverpool dello scorso settembre, in cui segnò e uscì dal campo vestendo la maglia rossonera, la seconda l'altra sera dopo il gol ai nerazzurri. Nel post-partita ha infatti spiegato: "La indosso perché sono milanista. Tutti i miei amici lo sanno, aveva raccontato. A Budapest ho una foto con mia nonna e Maldini"