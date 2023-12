E se simulassimo la Serie A dei prossimi 10 anni? Dominio totale del Milan!

Partiamo dall'attualità, con questa stagione che vede l'Inter ottenere la tanto bramata seconda stella. I nerazzurri si ripeteranno anche nell'annata successiva, arrivando a ben 21 scudetti. Dal 2025/26, però, il Milan raccoglie finalmente i frutti di tanto lavoro, arrivando a vincere la Serie A per bene 7 stagioni di fila. Questo, poi, sarebbe anche un record, dato che, nella realtà, i rossoneri non hanno mai vinto lo scudetto per più di 3 anni consecutivi. Nell'ultima stagione simulata, infine, il Milan dovrà cedere lo scettro, non all'Inter, né tantomeno alla Juventus, bensì alla Lazio. Insomma, dopo un'estate passata a parlare di bilanci, acquisti sostenibili e conti in regola, ogni tifoso rossonero spera che questa simulazione possa in qualche modo avverarsi negli anni a venire. LEGGI ANCHE: Jovic questo serve al Milan! Gol, assist e carattere. E il futuro...