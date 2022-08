Milan-Bologna, l’arma San Siro alleata rossonera: ecco il motivo

San Siro sarà un prezioso alleato del Milan nella gara della terza giornata della Serie A 2022-23 contro il Bologna. Il motivo viene svelato dallo stesso club meneghino attraverso il proprio sito nelle 5 curiosità sul match. "La spinta dei tifosi, il feeling con il terreno di gioco, San Siro è sempre una risorsa per i rossoneri. Il Bologna ha perso 43 partite in casa del Milan in Serie A, solamente contro la Juventus conta più sconfitte esterne nel massimo campionato (44). I rossoneri hanno ottenuto un clean sheet in entrambe le ultime due sfide interne di campionato contro il Bologna (1V, 1N) e potrebbero mantenere la porta inviolata per tre gare casalinghe di fila contro i rossoblù per la prima volta dal 1999 (sei di seguito)". Centrocampo, dall'Arsenal il colpo last-minute? Le ultime news di mercato sul Milan