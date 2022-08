Milan-Bologna, le curiosità sulla partita di San Siro / Serie A News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso alcune curiosità sulla partita contro il Bologna, valida per la 3^ giornata di Serie A

Renato Panno

(fonte: acmilan.com)

"Il Milan di Stefano Pioli ospita il Bologna di Siniša Mihajlović, appuntamento alle ore 20.45 di sabato 27 agosto. Rossoneri e rossoblù tornano a sfidarsi a San Siro dopo lo 0-0 dello scorso aprile, con entrambe le formazioni reduci da un pari nell'ultima gara di campionato (a Bergamo il Milan, contro l'Hellas i felsinei). Ecco le statistiche e le curiosità più interessanti alla vigilia del match di San Siro:

L'ARMA SAN SIRO

La spinta dei tifosi, il feeling con il terreno di gioco, San Siro è sempre una risorsa per i rossoneri. Il Bologna ha perso 43 partite in casa del Milan in Serie A, solamente contro la Juventus conta più sconfitte esterne nel massimo campionato (44). I rossoneri hanno ottenuto un clean sheet in entrambe le ultime due sfide interne di campionato contro il Bologna (1V, 1N) e potrebbero mantenere la porta inviolata per tre gare casalinghe di fila contro i rossoblù per la prima volta dal 1999 (sei di seguito).

ISMA ON FIRE

Il gol all'Atalanta ha certificato un inizio di stagione di altissimo livello per il centrocampista rossonero. Ismaël Bennacerè sia il giocatore del Milan che ha creato più occasioni per i compagni in questi primi due turni (nove), che quello che ha completato più dribbling (quattro). Il Bologna è l'unica squadra contro cui il centrocampista algerino ha segnato due gol in Serie A: ai rossoblù ha realizzato la sua prima rete nel massimo campionato, il 18 luglio 2020.

I GOL DEI TERZINI

Alessandro Florenzi ha segnato tre gol contro il Bologna in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio. Il compagno di reparto Davide Calabriaha segnato due reti contro i rossoblù in campionato, inclusa la sua ultima marcatura, realizzata il 23 ottobre 2021. Dopo aver segnato un gol e fornito due assist nelle prime tre partite contro il Bologna in Serie A, Theo Hernández è rimasto a secco nelle successive due.

ESORDI E PRIME RETI BOLOGNESI

Brahim Díaz ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro il Bologna il 21 settembre 2020. Anche la prima partita di Fikayo Tomori nel campionato italiano è stata contro i rossoblù, il 30 gennaio 2021 allo Stadio Dall'Ara. Parlando di gol, il primo centro in Serie A di Alexis Saelemaekers è stato proprio contro il Bologna, in casa il 18 luglio 2020.

STEFANO E SINIŠA

Entrambi gli allenatori hanno guidato la rivale che sfideranno in questa giornata, lasciando un bel ricordo alle rispettive tifoserie. Stefano Pioliha vinto 10 delle 14 sfide contro il Bologna in Serie A (3N, 1P): solo contro il Cagliari (12) conta più successi. Siniša Mihajlović non ha mai vinto in 17 partite contro il Milan in campionato (6N, 11P); tra le altre squadre contro cui non ha mai vinto, nessuna conta più di tre partite contro l'allenatore serbo. Il Mister rossonero ha vinto otto partite contro Mihajlović in Serie A (3N, 3P): solo contro Gasperini (nove) conta più successi".