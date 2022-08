Milan-Bologna, Florenzi e Calabria si scatenano contro i felsinei

Alessandro Florenzi e Davide Calabria, terzini del Milan, si scatenano quando incontrano il Bologna: diverse le reti contro i felsinei. Lo sottolinea il sito rossonero nel pubblicare le 5 curiosità sul match. "Alessandro Florenzi ha segnato tre gol contro il Bologna in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio. Il compagno di reparto Davide Calabria ha segnato due reti contro i rossoblù in campionato, inclusa la sua ultima marcatura, realizzata il 23 ottobre 2021. Dopo aver segnato un gol e fornito due assist nelle prime tre partite contro il Bologna in Serie A, Theo Hernández è rimasto a secco nelle successive due". Centrocampo, dall'Arsenal il colpo last-minute? Le ultime news di mercato sul Milan