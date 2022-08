Milan-Bologna, i rossoneri potranno contare su un Bennacer “on fire”

Il Milan affronta il Bologna nella terza giornata della Serie A 2022-23: una delle armi a disposizione dei rossoneri sarà Ismael Bennacer, definito "on fire" dallo stesso club rossonero sul proprio sito nelle 5 curiosità sul match. "Il gol all'Atalanta ha certificato un inizio di stagione di altissimo livello per il centrocampista rossonero. Ismaël Bennacerè sia il giocatore del Milan che ha creato più occasioni per i compagni in questi primi due turni (nove), che quello che ha completato più dribbling (quattro). Il Bologna è l'unica squadra contro cui il centrocampista algerino ha segnato due gol in Serie A: ai rossoblù ha realizzato la sua prima rete nel massimo campionato, il 18 luglio 2020". Centrocampo, dall'Arsenal il colpo last-minute? Le ultime news di mercato sul Milan