La nuova vita di Blomqvist: il suo locale premiato top 50 in Europa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lars Jesper Blomqvist dopo la carriera da calciatore, ha cambiato completamente settore. Tornato in Svezia, è manager pizzaiolo: possiede una pizzeria, “450° gradi” a Lidingö, comune di quasi 44mila abitanti situato nella contea di Stoccolma.

La scorsa settimana – riportano i colleghi di derbyderbyderby.it – il locale di Blomqvist è stato premiato come una delle migliori 50 pizzerie in assoluto d’Europa.

Qualche mese fa, durante il lockdown, Blomqvist ha ricordato l’esperienza al Milan durante la stagione 1996/1997: “Quando mi guardo allo specchio ripenso alla sfortuna di arrivare al Milan proprio in quell’anno. Speravo di arrivare in un Milan forte e inserirmi pian piano, crescendo senza fretta davanti ai grandi campioni.

C’era Arrigo Sacchi e mi diede fiducia da subito e forse mi sono bruciato, perché la squadra non girava e io di conseguenza. È stato davvero un dispiacere perché io il Milan l’ho voluto fortemente. Pensa che quando giocavo al Göteborg mi cercavano squadre di tutta Europa: io non avevo procuratore e dissi al mio club che avrei preso in considerazione solo il Milan, che era il club dei miei sogni”.

