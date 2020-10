Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Nacho obiettivo per gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il mercato è terminato, ma il Milan continua a lavorare per farsi trovare pronto nella sessione di gennaio.

Secondo quanto scritto dai colleghi di todofichajes.com, Maldini e Massara guardano con molto interesse Nacho, difensore centrale del Real Madrid. Ad oggi non c’è stata un’offerta ufficiale da parte del club rossonero, ma la situazione è in evoluzione.

Nacho, infatti, trova sempre meno spazio con Zinedine Zidane, e dunque avrebbe intenzione di cambiare aria e provare una nuova avventura. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2022, ma i rapporti tra il Milan e il Real Madrid sono buoni – così come dimostra il prestito di Brahim Diaz -, e dunque non è escluso un possibile nuovo affare. Vedremo cosa succederà, ma Nacho può diventare un nome molto caldo tra qualche mese.

