Camarda è pronto a prendersi il Milan: la partita contro il Salisburgo è cruciale

Il Milan è pronto a tornare in campo questa sera contro il Salisburgo. Una partita da non sottovalutare per i rossoneri visto che il debutto in Europa League è stato deludente (sconfitta per 2-0 contro il Benfica). Il Diavolo deve vincere per muovere la classifica e Ruben Amorim punta su una formazione cambiata rispetto alle ultime partite in campionato.

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La fiducia di Cardinale e le mosse tattiche di Amorim per Camarda

Tanto turnover e spazio anche a calciatori che hanno giocato poco come ad esempio Francesco Camarda . Il classe 2008 ha giocato pochissimi minuti in stagione e ora ha la grandissima occasione per mettersi in mostra e conquistarsi spazio e continuità in questa stagione.ha giocato praticamente sempre, ma serve riposo anche per il portoghese.Camarda è stato fortemente voluto da Ruben Amorim eche lo hanno trattenuto anche rinnovando il suo contratto fino al 2031. L'allenatore portoghese ne ha parlato sempre benissimo, chiarendo come sia la prima alternativa in attacco.

Contro il Salisburgo non sarà un compito facile per Camarda visto che si tratta sempre di una gara europea: la prima punta dovrà essere sostenuta dal gioco offensivo e dai compagni, altrimenti sarà difficile lasciare il proprio graffio sulla gara. Attendiamo con ansia la prestazione di Camarda in una gara che può essere cruciale sia per il suo presente sia per il suo futuro con la maglia rossonera.

Ecco i suoi numeri la scorsa stagione con la maglia del Lecce (dati Sofascore):

Presenze: 21.

21. Titolare: 7.

7. Minuti totali giocati: 693.

693. Gol: 1.

1. Gol attesi (xG): 1.86.

1.86. Assist: 0.

0. Assist attesi (xA): 0.63.

0.63. Tiri totali (a partita): 0.8.

0.8. Grandi occasioni mancate: 3.

3. Tocchi di palla (a partita): 9.5.

9.5. Palle recuperate a partita: 1.0.

1.0. Totale duelli vinti a partita: 1.1 (29%).

1.1 (29%). Dribbling riusciti a partita: 0.1 (33%).

Una stagione complicata anche per il grave infortunio alla spalla. Ora Camarda è pronto a dimostrare di essere da Milan.